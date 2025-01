Vier Fahrzeuge auf Autobahn ineinander gekracht

Am Freitagmorgen gegen 7.45 Uhr kam es auf der Rheintalautobahn auf Höhe Hohenems in Fahrtrichtung Tirol zu erhöhtem Verkehrsaufkommen, es bildete sich ein Stau. Ein 75-jähriger Autolenker hatte das offenbar nicht im Auge und fuhr auf die stehende Kolonne auf. Durch den massiven Aufprall auf das Heck des Wagens eines 45-Jährigen krachte dessen Fahrzeug in das vor ihm stehende. Und auch dieses wurde durch die Wucht der Kollision nach vorn in ein weiteres Kfz geschoben.