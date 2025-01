Aus für Klimabonus trifft das Burgenland

3,9 Prozent für das Burgenland

In Relation zur Gesamtsumme bekam das Burgenland allerdings nur „Brösel“. Von den knapp 2 Milliarden Euro, die der Klimabonus insgesamt kostete, gingen lediglich 76 Millionen Euro – als 3,9 Prozent – in das östlichste Bundesland. Niederösterreich erhielt mit 20 Prozent und fast 400 Millionen Euro am meisten.