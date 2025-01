Juniors im Aufwind, Zell fixiert Playoff-Einzug

Damit steht fest, dass die Pinzgauer für die Playoffs planen können. Neben Leader Ritten (5:2 in Cortina) steht auch Jesenice fix in der Masters Round, weil Sisak den Juniors unterlag. Das Toptrio kann somit fürs Viertelfinale planen. Max Wilfan resümierte: „Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung und wir hatten ein sehr solides Auswärtsspiel, in welchem wir die „Null“ halten konnten. Unsere Chance haben wir im Powerplay genutzt und konnten so den Einzug in das Viertelfinale bereits jetzt fixieren!“