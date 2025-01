Rasender „Rasenschädling“ zerstörte Sportplätze

Erinnerung an Eferding und Luftenberg

Fakt ist aber, dass es in Oberösterreich anderswo schon seit Jahren immer wieder ähnliche rasende „Rasenschädlinge“ gab: In Eferding waren 2010 Unbekannte in der Halloween-Nacht mit einem Auto auf einem Sportplatz herumgekurvt. Und in Luftenberg wurde der Golfplatz schon mehrmals Opfer von Auto-Rowdys. 2022 zerstörten sogar zwei gleichzeitig Teile des Rasens.