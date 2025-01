Kärntner Ski-Asse weit weg von glorreichen Zeiten

Felix Hacker (30 Prozent): Der Lavanttaler fuhr in seinen drei Weltcupeinsätzen heuer in die Punkte. Beim Super-G in Bormio gab’s sogar Rang 14. Dennoch startet er aktuell im Europacup, wo er die Gesamtwertung anführt. In Kitzbühel und in Garmisch darf er wieder im „Konzert der Großen“ ran. Die WM-Strecke würde ihm aber liegen. Im Vorjahr feierte er dort seinen ersten Europacupsieg im Super-G.