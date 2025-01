Darts-WM ist bei Pergs Premiere das große Vorbild

Das kann ja heiter werden! Am Freitag (18.30) feiert in Perg „Hall of Darts“ Premiere. Vorbild der neuen Veranstaltung ist die Darts-WM, die zuletzt in Londons Alexandra Palace gestiegen ist. Auch in Oberösterreich wird der Sport zelebriert, wenn PCD-Profis auf Österreichs Nationalteam treffen.