Beierl startet mit „Sprint-Geheimwaffe“ in Igls

Treichl hat Top 6 im Visier

Vor heimischer Kulisse will auch Markus Treichl an seine gute Saison anschließen, die dem Tiroler Podestplätze sowohl im Zweier-als auch Viererbewerb eingebracht hat. „In den Heimweltcup gehe ich tatsächlich mit einem sehr guten Gefühl. In Igls muss man gut starten, das ist uns in den vergangenen Rennen gut gelungen. Ich gehe davon aus, dass wir in beiden Disziplinen in die Top 6 fahren können“, erklärte der 31-Jährige, für den am Samstag zunächst der Zweier ansteht, bevor er am Sonntag in den großen Bob steigt. „Im Vierer sind wir auf jeden Fall konkurrenzfähig, da sind die Deutschen auch schlagbar.“