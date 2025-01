Wie das neue Massenmedium Radio durchstartete

Der Hörfunk war ein Riesenerfolg, als politisch problematisch erwies sich jedoch seine frühe Verstaatlichung. In Deutschland wurde er 1932 verstaatlicht, in Österreich gab es von Beginn an ein Rundfunkmonopol. Damit konnten die Nationalsozialisten ab ihrer Machtergreifung in Deutschland 1933 – und 1938 nach dem „Anschluss“ Österreichs – das mächtigste Propagandainstrument ihrer Zeit sofort und komplett in den Dienst ihrer Ideologie stellen.