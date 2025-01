Lebenszeichen von Vincent Kriechmayr in Wengen

„Das zipft mich an, das kann man nicht so lassen“

Striedinger legte laut eigener Aussage „eine lockere Trainingsfahrt“ hin. „Ich habe vielleicht nicht alles so erwischt, wie ich wollte, beim Material haben wir auch etwas probiert“, meinte der Kärntner. Hemetsberger sagte, er habe abschnittsweise etwas die Kräfte geschont, „weil es einfach heute nicht sein muss“. Die Passagen nach Langentrejen bis zum Seilersboden müsse er sich allerdings genauer anschauen, weil er da relativ viel Rückstand aufgerissen habe. „Das zipft mich an, das kann man nicht so lassen.“