Lauda-Erbe: Witwe droht nun langwieriger Prozess

Am Dienstag ging es im Gericht um den Pflichtteil für Birgit Lauda aus der Verlassenschaft der Formel-1-Legende. Die Behauptung der Stiftungs-Seite, dass Niki Lauda privat verschuldet gewesen sein soll, sorgt für Aufsehen. Im März steht in Wien der nächste Zivilprozess in der Endlos-Causa an.