Erbstreit skurril: Niki Lauda privat verschuldet?

In Wien startete am Dienstag der erste Prozess um die Höhe des Pflichtteils vom Erbe für Niki Laudas Witwe Birgit. Das Gericht soll feststellen, wie hoch dieser aus Verlassenschaft und Stiftungsvermögen genau ist. In der Verhandlung wird rasch klar: Es wird mit allen Mitteln versucht, die Auszahlung an die 45-Jährige hinauszuzögern.