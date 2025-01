Terrormiliz bestreitet Entführung von Wienerin

Bewaffnete Männer waren am Samstag in das Haus der Frau eingedrungen und verfrachteten sie in einen Geländewagen. Die Österreicherin, die seit fast drei Jahrzehnten in Agadez lebt, werde von den Bewohnern als „Schwester“ betrachtet, schreiben Medien. Seit 1996 ist sie mit dem von ihr gegründeten privaten Kulturverein Amanay im Niger aktiv und in Agadez am Rande der Sahara sehr gut vernetzt – unter anderem auch mit den Behörden.