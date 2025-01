73-jährige Österreicherin im Niger entführt

Laut der Nachrichtenseite „Air Info“ drangen bewaffnete Angreifer in das Haus der 73-Jährigen in der Wüstenstadt Agadez ein und zerrten die Wienerin Eva G. in einen Geländewagen. Anschließend verloren sich ihre Spuren. Die österreichische Botschaft in Algerien ist informiert und steht laut dem Außenministerium in Wien mit EU-Partnerländern, der EU-Delegation sowie den regionalen Behörden in Kontakt.