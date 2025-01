Tempo 30: Ortschefs sollten Raser ausbremsen

Minimaler Zuwachs an 30er-Zonen im Land

Während der Jubel im Vorjahr groß war, tut sich bei der Umsetzung noch relativ wenig. In Oberösterreich nutzten beispielsweise nur drei Gemeinden das neue Instrument gegen die Tempobolzer. In Niederösterreich ist es lediglich eine (!) Gemeinde, wohingegen neun Städte und Dörfer bereits wegen etwaiger Radarboxen an übergeordneter Stelle angefragt haben.