Schwärzler startet mit Sieg in die neue Saison

Nachdem sich Joel Schwärzler in den vergangenen Wochen unter Anleitung seines spanischen Trainers Juan Ozón Llácer gezielt auf den Saisonstart vorbereitet hatte, verlief dieser nun vielversprechend. Beim ATP Challenger in Buenos Aires steht der Vorarlberger, der aktuell als Nummer 330 in der Weltrangliste aufscheint, nach dem 7:5, 6:4-Erfolg gegen den Ecuadorianer Andres Andrade (ATP-Nr. 216) bereits im Achtelfinale.