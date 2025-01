Schon zum zweiten Mal den Ski-Grand-Slam geschafft

Am Schlusstag der WM am Montag gewann Melissa Köck auch noch den Slalom und war mit fünfmal Gold damit die überragende Läuferin der alpinen Ski-WM in Jasna. Nur im zweiten Slalom-Durchgang fuhr Köck nicht – wie in jedem anderen Rennen – Bestzeit, die zweitschnellste Laufzeit hinter der Schwedin Nora Lindvall reichte trotzdem für den Ski-Grand-Slam!