„Ich möchte Vorbild für viele Mütter sein“

Verschnaufpause derzeit nur in der Landwirtschaft

In die „heiße Phase“ ging es im Dezember. „Viele Veranstaltungen und Beschlüsse in den Gremien standen auf dem Programm“, merkt die Landesleiterin der ÖVP Frauen, Mitglied im türkisen Landesparteivorstand, an. Verschnaufpausen gab es kaum. Lediglich ihre Landwirtschaft in Kleinfrauenhaid ruht im Winter. „Derzeit ist nur im Büro viel zu tun“, so die Viertplatzierte auf der ÖVP-Bezirksliste.