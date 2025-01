Steirische Regierung setzt weiter auf Windkraft

Bei der Volksbefragung am Sonntag sprachen sich die Kärntner knapp, aber doch gegen den weiteren Ausbau der Windkraft aus. In der Steiermark weht ein anderer Wind: Die blau-schwarze Regierung steht hinter der grünen Energieform, was auch die Branchenvertreter freut. 580 Millionen Euro sollen in Projekte investiert werden.