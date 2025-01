Pfändertunnel wieder zweispurig befahrbar

Statiker vor Ort

Wie in solchen Fällen vorgesehen, wurde die Brandstelle noch am Sonntag von einem Statiker unter die Lupe genommen. „Es wurde festgestellt, dass die Zwischendecke nicht beschädigt wurde. Die Fahrbahn war allerdings so in Mitleidenschaft gezogen worden, dass eine Spur gesperrt werden musste“, erläutert Holzedl. Bis kurz vor 12 Uhr hatten die Mitarbeiter der Asfinag den Schaden aber wieder behoben. Seitdem fließt im Pfändertunnel der Verkehr Richtung Deutschland wieder zweispurig.