Der Kampf um die Nummer 1 in Oberösterreich

ÖVP sieht sich selbst auf Platz 1 in Oberösterreich

Die Landes-ÖVP wirft sich ob dieser Situation jetzt selbst Beruhigungspillen ein und geht noch immer davon aus, in unserem Bundesland auf Platz 1 zu liegen. Immerhin: In einer von Landesparteisekretär Florian Hiegelsberger in Auftrag gegebenen Untersuchung (M&R, 800 Telefoninterviews) ist Thomas Stelzer in einer fiktiven LH-Direktwahl ganz vorne: 59% für den ÖVP-Politiker, nur 19% würden Haimbuchner direkt wählen.