Ein Jahr für dich, ein Jahr für die Umwelt!

Im Burgenland gibt es vier verschiedene Einsatzstellen für interessierte Jugendliche ab dem vollendeten 18. Lebensjahr. Zum einen wären hier der Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel und die Biologische Station in Illmitz und zum anderen die Hochschule für Angewandte Wissenschaften Burgenland in Pinkafeld und der Verein zur Förderung des Naturparks Rosalia-Kogelberg in Rohrbach bei Mattersburg. (Mehr Infos dazu unter jugendumwelt.at)