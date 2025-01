Endgültige Trennung war Auslöser für Mordversuch

„Bis der Tod euch scheidet“ – das nahm Josef S. (71) aus Ebensee wörtlich. Seit 5. Jänner hatte der in Scheidung lebende Pensionist aus Ebensee bereits eine eigene Wohnung, sollte endgültig aus dem Haus seiner um zehn Jahre jüngeren Ehefrau ausziehen. Das wollte er nicht, und das gab offensichtlich den Anstoß für eine Bluttat, die am Samstagvormittag die Ebensee in Atem hielt.