Wahlhilfe-Quickie für Last-Minute-Wähler

Auf eine pragmatische, sachorientierte und ruhige Art hat SPÖ-Kandidat Dietmar Prammer zuletzt versucht, sein Profil zu schärfen und – wie auch seine Mitstreiter – den Bekanntheitsgrad zu steigern. Seine Lösungen für Linz: Er will die Lebenshaltungskosten senken, etwa durch zusätzlichen gemeinnützigen Wohnbau. Zudem setzt er sich für eine Leerstandsabgabe ein. Prammer möchte ein Stipendienprogramm für Linzer Medizinstudierende auflegen und auch die Pflege stärken. Damit Linz ein führender klimaneutraler Industriestandort wird, hält er massive Investitionen in erneuerbare Energien und die dafür notwendige Infrastruktur für nötig. Der 50-Jährige fordert mehr Polizisten, die Öffis will er weiter ausbauen.