Wiener (29) prallt mit voller Wucht gegen Pfeiler

Ein schwerer Rodelunfall sorgte am Samstag in Semmering im Bezirk Neunkirchen in Niederösterreich für einen dramatischen Einsatz. Ein 29-jähriger Wiener verlor kurz vor dem letzten Tunnel auf der Bahn am Hirschenkogel die Kontrolle über seinen Schlitten und prallte heftig gegen einen Pfeiler.