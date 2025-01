Neue Frisur! Wie es zur Glatze von Sepp Straka kam

Die erneute Teilnahme am prestigeträchtigsten Bewerb der Golfwelt ist sein größtes Ziel der Saison: „Da will ich auf jeden Fall dabei sein. Da musst du Gas geben. Also werde ich sehr viel spielen, besonders früh in der Saison. Mit den Fans in New York wird es ein lustiges Chaos geben.“ Der Glatzkopf wird alles unternehmen, um die besondere Gelegenheit Ryder Cup beim Schopf zu packen.