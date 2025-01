„Wiener Erbe in Gefahr!“: Demo gegen Abrisspläne

Der Protest gegen den geplanten Abriss von Gründerzeithäusern zugunsten des U5-Baus – am Elterleinplatz 8 und Währinger Gürtel 41 – erreichte am Samstag einen neuen Höhepunkt. Rund 40 Denkmalschützer und Bürger versammelten sich vor dem Baujuwel am Elterleinplatz. Mit Plakaten wie „Wiener Erbe in Gefahr“ und „Wien lebt von seinem Stadtbild“ machten sie auf ihr Anliegen aufmerksam. Die „Krone“ war vor Ort und hat die Protestaktion verfolgt. „Hier wird nicht nur unnötig das historische Stadtbild zerstört, sondern auch intakte und vermietete Wohn- und Geschäftsflächen abgerissen“, betont ein Sprecher der Initiative.