„Indiana-Jones-Geschichte“ um Kleopatras Schwester

Schon der Anfang der Geschichte erinnert an die Archäologen-Abenteuer-Filme von Steven Spielberg. Man schrieb 1929, als der österreichische Archäologe Josef Keil in der Ausgrabungsstätte, die seit jeher unter österreichischer Patronanz steht, in einem auffälligen Grabmal den Schädel einer mutmaßlich „ganz vornehmen Persönlichkeit“ fand und kurzerhand nach Wien mitnahm, wo er zuerst einmal wieder in Vergessenheit geriet.