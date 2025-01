Biber-Boom sorgt im Naturjuwel für große Probleme

Baumfällungen angeordnet

„Außer es ist Gefahr im Verzug“, so Mayrhofer. In Abstimmung mit Land und Bundesforsten als Grundeigentümer hat die für die Erhaltung der Wege zuständige Gemeinde deshalb in den letzten Tagen die Rodung einiger Bäume veranlasst. Die Bundesforste sind sich der Notwendigkeit bewusst: „Der Taferlklaussee und Teile der umliegenden Wälder sind Naturschutzgebiet, und auch der Biber ist eine geschützte Tierart. Gleichzeitig ist der See ein beliebtes Ziel für Erholungssuchende. Ihre Sicherheit muss gewährleistet sein.“