Charlotte Würdig packt über Dating-Desaster aus

Einmal sei sie etwa mit einem Mann in einer Stadt, in der sie beruflich unterwegs war, verabredet gewesen, führte die Moderatorin aus. „Ich habe den Abend für ihn freigehalten und er hat einfach abgesagt“, ärgere sie sich noch heute darüber. „Wirklich so kurz vorher, und ich denk‘ nur: ,Ja, toll‘.“