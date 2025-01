Drogen-Köche entlarvt: Wohnhaus in Wien evakuiert!

Beamte entdeckten Drogen-Küche

Die Männer hatten in der Wohnung eines 24-Jährigen an der Baumgasse nicht nur Drogen zum Verkauf gelagert, sondern sie auch im großen Stil selbst hergestellt. 1,5 Liter „Liquid Ecstasy“ sowie eine große Anzahl an Arzneimitteln und 500 Gramm Cannabis wurden sichergestellt. Zudem hatten die Verdächtigen in ihrer Küche ein Drogenlabor selbst gebaut.