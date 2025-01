Von Straße abgekommen und gegen Baum gekracht

Am frühen Donnerstagabend – etwa gegen 19.30 Uhr – lenkte ein 51-jähriger Autofahrer seinen Pkw gerade auf der L63 Flattnitztal Landesstraße (L63) in Richtung Weißberg. „Dabei kam das Fahrzeug, vermutlich aufgrund von Glatteis, in einer Linkskurve ins Schleudern“, informiert die Polizei.