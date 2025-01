Signa Holding bei Kauf von Selfridges schon pleite

Kritik an ehemaligen Aufsichtsräten

Auch mit den Ex-Aufsichtsräten der Prime, darunter dem früheren Aufsichtsratschef und ehemaligen SPÖ-Kanzler Alfred Gusenbauer, geht Abel rund um die Geldverschiebungen hart ins Gericht. Etwa sei der Genehmigung, in Verträge der Holding einzutreten, „keinerlei Diskussion im Aufsichtsrat“ vorangegangen, „sie wurde vielmehr einfach ,durchgewunken‘“. Ebenso sei seitens des Kontrollorgans nicht erörtert worden, warum die Holding die „Geschäftschance“ (durch den Kauf der Selfridges-Immobilien, Anm.) an die Prime abgeben würde.