Signa Prime: Gusenbauer wurde zur Kasse gebeten

Rückforderung an Gusenbauer

Als Chef des Kontrollgremiums fungierte über Jahre der ehemalige SPÖ-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer. Der enge Vertraute von Finanzjongleur Benko hatte – wie auch sämtliche andere ehemalige Aufsichtsratsmitglieder – am 12. August Post von Signa-Prime-Masseverwalter Norbert Abel erhalten. In den Schreiben wurden die erhaltenen Honorarzahlungen aus dem Jahr 2023 außergerichtlich angefochten.