16.000 Betrugsversuche – und ein Opfer hatte Glück

Seit 15. Mai sitzen der 20- und der 24-Jährige seither in U-Haft. Am Donnerstag wird ihnen der Prozess wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs gemacht, angeklagt von der WKStA. In der Verhandlung, die auch ein Beamter des Bundeskriminalamts verfolgt, wird rasch klar: Zugegeben wird nur das, was tatsächlich nachgewiesen wurde.