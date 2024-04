Weinende Sekretärinnen? FPÖ fordert nun Krisenstab

Seit dem Amtsantritt von Stadtchef Josef Ramharter (ÖVP) sei die Anzahl der Kündigungen im Rathaus und bei den Wirtschaftsbetrieben massiv gestiegen, übt FPÖ-Stadtrat Gottfried Waldhäusl an der Stadtführung von Waidhofen an der Thaya heftige Kritik. Nach einer weiteren Kündigung am Bauhof will er im Gemeinderat am Mittwoch, 24. April, nun einen Antrag zur Schaffung eines Personal-Krisenstabs einbringen. Ohne Pensionierungen und Karenzierungen hätten 13 Mitarbeiter den Dienst in der Stadtgemeinde an den Nagel gehängt. „Das ist ein Drittel des Kernbereichs“, sagt Waldhäus“l.