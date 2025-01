„Das Rathaus darf ruhig zum Volkshaus werden“

Graz hat’s, Linz braucht’s – mit diesem Slogan lacht KPÖ-Bürgermeisterkandidatin Gerlinde Grünn aktuell von ihren Werbeplakaten. Warum? Weil laut ihr ein Blick in die steirische Landeshauptstadt zeigt, dass ihr Vorbild, Parteikollegin und Bürgermeisterin Elke Kahr, dort nämlich hält, was sie vor der Wahl versprochen hat und was auch Grünn für Linz vorschwebt: eine bürgernahe, soziale Politik, welche die Interessen ihrer Bürger in den Vordergrund stellt.