Kunst liegt im Auge und im Herzen des Betrachters

Am Ende ist Kunst nicht nur das, was andere für Kunst erklären, sondern vielmehr etwas, was uns zum Schmunzeln und Nachdenken bringt oder Raum für Diskussionen lässt. Es bleibt zu hoffen, dass die Galerie ZUGänglicheKUNST weiterhin mit ihren vielfältigen Ausstellungen und Veranstaltungen so inklusiv bleibt wie eine gute Tasse Tee: für alle, die bereit sind, sich darauf einzulassen – und wer kann zu einem blumig duftendem Tee schon Nein sagen.