„Will noch zwei Jahre auf Profi-Niveau spielen“

Angebote aus Spanien und Dubai

Der Klagenfurter wurde mit zwei weiteren Spielern verpflichtet, um den 14-fachen Meister vom enttäuschenden Rang sechs wegzubringen. Am heutigen Mittwoch reist der 34-Jährige an, Samstag könnte der Center gegen Bora debütieren. „Ich hatte auch Angebote aus Spanien und Dubai“, sagt Mahalbasic, der schon mit Österreichs Nationalteam in Pristina auflief.