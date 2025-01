Tom Bradys Las Vegas Raiders feuern Cheftrainer!

Wegen seines Einstiegs ist es dem siebenmaligen Super-Bowl-Champion seit Beginn der Saison verboten, an Produktionsmeetings teilzunehmen oder Zugang zum Gelände anderer Teams oder zu deren Trainern und Spielern zu erhalten. Raiders-Spiele kommentieren darf er aber – so war er bei der Niederlage der Raiders gegen die Chargers am Sonntag am Mikrofon aktiv.