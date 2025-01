Täter durch Speicheltest Jahre später überführt

Es ist der 17. Juni 2021, als der Angeklagte das Wettlokal „Typico“ in Götzis aufsucht. Dürftig maskiert mit einer Sonnenbrille und einem Teleskopschlagstock in den Händen fordert er die Angestellte auf: „Geld her, keine Alarmknöpfe drücken, ich habe es eilig.“ Noch während die junge Frau mit dem Einpacken der Barschaft beschäftigt ist, verliert der Räuber die Nerven. Und so flüchtet er mit einer Beute von nur 950 Euro. Bei der anschließenden Alarmfahndung entdeckt die Polizei in der unmittelbaren Umgebung des Lokals sowohl Sonnenbrille als auch Handschuhe. Ein genetischer Fingerabdruck wird gemacht und in die Datenbank eingespeist.