Markus Mader begrüßt seine Lustenauer im Frühjahr

Die Lustenauer starteten mit Leistungstests in Dornbirn und einer ersten Kunstrasen-Einheit in Hohenems in die Vorbereitung für das anstehende Frühjahr gestartet. Bis zum Liga-Restart am 21. Februar zuhause gegen St. Pölten stehen für das Team von Trainer-Rückkehrer Markus Mader sechs Testspiele an.