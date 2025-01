Dank Spenden: Er war große Tournee-Überraschung

„Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll“

In Oberstdorf sprang Östvold auf Platz 13, in Garmisch-Partenkirchen auf Platz 18, in Innsbruck auf Platz 19 und in Bischofshofen auf Platz 6. Die gesamte Tournee beendete er als 13. und ließ damit Stars wie Karl Geiger oder Ryōyū Kobayashi hinter sich. Auch im nationalen Vergleich setzte er sich gegen prominente Namen wie Halvor Egner Granerud und Fredrik Villumstad durch. „Das ist verrückt, mir gehen so viele Gedanken durch den Kopf. Ich war zunächst so verängstigt, als ich da oben saß und gehört habe, dass die Jungs 140 Meter gesprungen sind. Aber jetzt bin ich einfach nur glücklich“, sagte er dem norwegischen Sender NRK. „Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.“