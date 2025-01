Hamilton appelliert: „Nehmt die Veränderung an“

Die Frage, wozu Hamilton mit 40 Jahren auf der Strecke noch fähig ist, wird sich noch klären müssen. Ende Februar bei den Testfahrten in Bahrain wird es die ersten Hinweise geben, ernst wird es Mitte März beim Saisonauftakt in Melbourne. Speed-Probleme im Qualifying ließen manch einen an Hamiltons Qualitäten zweifeln, der Routinier gewann in der vergangenen Saison nur fünf von 24 Quali-Duellen mit seinem Mercedes-Teamkollegen George Russell. In der WM-Wertung landete er aber nur knapp hinter dem Spitzentalent auf Rang sieben.