Einsatzbilanz 2024: „Gelbe Engel“ waren gefordert

Einen leichten Rückgang bei den Einsätzen verzeichnen die Retter des ÖAMTC in Kärnten. Denn im Vorjahr hob der Rettungshubschrauber Christophorus 11 exakt 1138 Mal ab. 2023 waren es 1166 Einsätze. „Im Schnitt hoben unsere Crews damit jeden Tag zu drei Einsätzen ab. Der Großteil der Rettungsflüge – rund 96 Prozent – wurde dabei in Kärnten absolviert, der Rest führte die Crews in andere Bundesländer“, sagt Marco Trefanitz, der Geschäftsführer der ÖAMTC-Flugrettung.