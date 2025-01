Rallye-Star jammert in Livestream über seine Hoden

Noch unfassbarer aber, was Neubauer dann am Sonntagvormittag abgeliefert hat: Auf der SP 13 demolierte abermals eine gerammte Schneestange die Windschutzscheibe. Die der Ex-Staatsmeister im SP-Ziel in Liebenau aus dem Rahmen des Autos trat, um danach in einem Ford Fiesta ohne Frontscheibe die 10,4 Kilometer lange 14. Sonderprüfung in Windhaag zu bestreiten.