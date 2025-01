Stark! Vermeulen im vorletzten Tour-Rennen Fünfter

Vermeulen fehlen 2:29 Minuten auf Kläbo, der seinen 91. Weltcupsieg feierte, und liegt ex aequo mit dem Norweger Haavard Moseby an der dritten Position. Dazwischen ist mit Erik Valnes (+2:18) ebenfalls ein Norweger Zweiter. Die Entscheidung fällt am Sonntag mit dem Anstieg zur Alpe Cermis. Das Frauen-Rennen am Samstag mit Teresa Stadlober beginnt um 15.30 Uhr.