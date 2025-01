Warnung an Urlauber: Masern-Alarm in Skiort!

Die Bezirkshauptmannschaft Gmunden mahnt zur Selbstkontrolle von Personen, die am 27. Dezember in der Skiregion Gosau, Dachstein-West unterwegs waren. Auch ein Besuch in einem Restaurant ist nachgewiesen, der Erkrankte, der nichts von seiner Infektion wusste, war gegen 13 Uhr in der Sonnenalm auf der Zwieselalm.