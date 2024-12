Erneut warnen die Behörden vor Maserninfektion

Am 17.12.2024 gegen 13.35 Uhr befand sich eine unwissentlich infizierte und zwischenzeitlich an Masern erkrankte Person im Autobus der Linie 485 von Wels – Hauptbahnhof Busterminal (A3) nach Thalheim bei Wels, Trauneggsiedlung (Bus-Endstation Kremsmünster).

Am 18.12.2024 gegen 7.08 Uhr befand sich diese Person im Autobus der Linie 15 von Thalheim bei Wels Günter-Fronius-Straße nach Wallerer Straße/Schulzentrum.v Des Weiteren befand sich diese Person gegen 13.31 Uhr in der Bäckerei Stöbich, Grünbachplatz 11 in 4600 Wels.

Am 19.12.2024 gegen 13.25 Uhr befand sich diese Person im Autobus der Linie 15 von Wallerer Straße/Schulzentrum nach Thalheim bei Wels Günter-Fronius-Straße.

Am 20.12.2020 gegen 9.30 Uhr befand sich diese Person in der Bäckerei Stöbich, Grünbachplatz 11 in 4600 Wels. Aufgrund der hohen Infektiosität dieser Erkrankung ist es möglich, dass sich weitere Personen mit dem Masernvirus infiziert haben.



Gesundheitszustand beobachten

Es wird dringend empfohlen, dass Personen, die sich am oben genannten Ort zum besagten Zeitpunkt aufgehalten haben und keine Immunität durch zwei Masern-Mumps-Röteln-Impfungen oder durch eine durchgemachte Masern-Erkrankung haben, ihren Gesundheitszustand beobachten sowie ihren Masernimpfstatus kontrollieren und gegebenenfalls aktualisieren.



21 Tage nach Kontakt wird´s kritisch

Sollten Sie – 21 Tage nach Kontakt – Krankheitszeichen wie hohes Fieber, trockener Husten, Schnupfen, Bindehautentzündung sowie Entzündungen im Nasen-Rachen-Raum auftreten, sollte umgehend die hausärztliche Ordination telefonisch mit Hinweis auf einen möglichen Masernkontakt verständigt und der Kontakt zu anderen Personen gemieden werden. I