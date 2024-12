Ausschließliche Fälle in Oberösterreich

Auffällig ist, dass unser Bundesland in der Vorwoche das einzige war, in dem Masernfälle auftauchten. Seit November wurden acht gezählt. Zuletzt war eine Warnung aus Neuhofen an der Krems ausgeschickt worden, wo ein Masernpatient in einem Gasthaus war.