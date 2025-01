Langlauf: Vermeulen weiter Tour-de-Ski-Vierter!

Im Sprint in der klassischen Technik im Val di Fiemme war für den 25-Jährigen am Freitag wie für Teresa Stadlober in der Frauen-Konkurrenz im Viertelfinale Endstation. Die Siege gingen an die Schweizerin Nadine Fähndrich bzw. an Johannes Hösflot Klaebo – für den Norweger sein 90. im Weltcup.